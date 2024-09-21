Российский бомбардировщик разбил позиции ВСУ на границе Курской области

Су-34 уничтожил скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) «умными» бомбами с УМПК. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает ТАСС.

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.

Информацию о том, что удар «умными» бомбами пришелся по цели, подтвердила российская разведка. Самолет успешно вернулся на авиабазу.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о побеге нескольких десятков украинских военных от российских сил в Курской области.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.