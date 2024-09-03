Экс-депутат Рады сообщил о сотнях пострадавших при ударе по военному училищу в Полтаве

До 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали в результате ракетного удара по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Полтава. <...> Институт связи. Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших», — написал экс-парламентарий.

По его словам, больницы города переполнены.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что потери украинской стороны исчисляются сотнями.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.