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Рогов предположил, кто сбил украинский F-16

Рогов: переданный Украине F-16 сбили сами ВСУ, отражая ракетную атаку

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Переданный Украине истребитель F-16 американского производства сбили сами украинские военные, пытаясь отразить ракетную атаку российских войск. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«В тот день, 26 августа, по подконтрольной (президенту Украины Владимиру — «Газета.Ru») Зеленскому территории наносился массированный ракетный удар, поэтому F-16 был сбит своей же противовоздушной системой обороны по ошибке при попытке перехватить нашу ракету», — заявил собеседник агентства.

Рогов напомнил, что истребители F-16 поднимаются в воздух, в том числе для перехвата российских крылатых ракет, которые направляются для удара по стратегическим военным объектам Украины.

До этого народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбила ракета зенитного комплекса Patriot американского производства «из-за дискоординации между подразделениями». Пилот F-16 Алексей Месь, получивший несовместимые с жизнью травмы при крушении, выступал за скорейшую передачу истребителей Украине. Более того, он ездил в Вашингтон, чтобы обсуждать этот вопрос. Подробности об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее крушение F-16 назвали серьезным ударом для Украины.

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