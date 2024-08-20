ВСУ перебросили боеспособные подразделения из ДНР в Курскую область

Украинское командование перебросило наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в Донецкой народной республике в Курскую область, а также в приграничную с ней Сумскую область Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что российская сторона зафиксировала переброску солдат и военной техники из окрестностей Красноармейска (украинское название — Покровск), Родинского, Константиновки и целого ряда небольших населенных пунктов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.