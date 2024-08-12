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Глава Запорожской области показал уровень радиационного фона на ЗАЭС

Балицкий показал уровень радиационного фона на ЗАЭС после атаки ВСУ

Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме, измерение его уровня показал на видео губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Кадры чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Понимаю, что много обеспокоенности относительно вчерашнего пожара, но уверяю, что радиационный фон в норме», — прокомментировал ситуацию Балицкий.

Губернатор заявил, что ни удар ВСУ, ни последовавший за ним пожар не отразился на работе электростанции, и все ее блоки находятся во состоянии холодного останова.

Балицкий также призвал не распространять недостоверную информацию о ситуации.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ и главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, беспилотник был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

По данным МЧС, в результате удара пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях.

Ранее глава «Росатома» объяснил значение удара ВСУ по градирне ЗАЭС.

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