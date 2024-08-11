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В Курской области рассказали о сдаче украинского диверсанта в плен

Член дружины сообщил о сдаче в плен украинского диверсанта в Курской области

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Reuters

Украинский военный сдался в плен члену добровольной народной дружины в Курской области. Об этом рассказал житель деревни Журавли и член дружины Юрий Ведрашко, видео с ним опубликовал врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что встретил неизвестного мужчину в Журавлях, когда тот пришел в населенный пункт и попросил попить.

Украинский военный заявил члену дружины, что сбежал с поля боя после того, как БТР его группы, которая насчитывала 50 солдат, попал в яму. По его словам, остальные также решили сложить оружие.

Утром он вышел к деревне, но там находились военные, к которым он не стал подходить.

Ведрашко добавил, что довез военнослужащего ВСУ до города Льгов и передал его российским военным, сказав, что поймал диверсанта.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Газета The New York Times в субботу заявила, что российские войска остановили продвижение украинских военных на север Курской области.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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