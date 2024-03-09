Украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны

Боец ВСУ сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны под Авдеевкой. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что россиянин получил двойной перелом голени и травму руки и потерял глаз в результате осколочного ранения. После этого сослуживцы перевязали его раны и оставили его в укрытии на территории здания детского сада. В какой-то момент к мужчине приблизился неизвестный, который на просьбу назвать позывной представился украинским военным и сдался в плен.

Двое военных пробыли в здании под сильными обстрелами два дня. При этом пленный помогал раненому россиянину и поил его, добывая воду в луже поблизости, рискуя для этого жизнью.

После того, как на место прибыла медицинская бригада и эвакуировала обоих, украинец рассказал на допросе, что его зовут Александр, и что он был насильно мобилизован в городе Николаев. Сейчас он остается в плену.

До этого МО РФ сообщило, что за неделю в плен сдались 24 бойца ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.