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Дюмин и Алиханов получили дополнительные должности

Путин ввел в наблюдательный совет «Ростеха» Дюмина и Алиханова

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ввел в наблюдательный совет корпорации «Ростех» своего помощника Алексея Дюмина и нового министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить членами наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» следующих лиц: Мантуров Д. В., Алиханов А. А., Дюмин A. Г.», — сообщается в указе.

Денис Мантуров, ранее бывший министром промышленности и торговли, после обновления правительства стал первым заместителем председателя правительства России.

До этого Путин заявил, что новый помощник президента Алексей Дюмин будет помогать правительству России в обеспечении армии вооружениями.

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.

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