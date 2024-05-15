Дюмин и Алиханов получили дополнительные должности

Президент России Владимир Путин ввел в наблюдательный совет корпорации «Ростех» своего помощника Алексея Дюмина и нового министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить членами наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» следующих лиц: Мантуров Д. В., Алиханов А. А., Дюмин A. Г.», — сообщается в указе.

Денис Мантуров, ранее бывший министром промышленности и торговли, после обновления правительства стал первым заместителем председателя правительства России.

До этого Путин заявил, что новый помощник президента Алексей Дюмин будет помогать правительству России в обеспечении армии вооружениями.

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.