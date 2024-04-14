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Белый дом пообещал защитить объекты США на Ближнем Востоке

Спикер Белого дома Кирби заявил, что США защитят свои объекты на Ближнем Востоке

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Jacquelyn Martin/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США защитят свои объекты на Ближнем Востоке заявил, что США защитят свои объекты на Ближнем Востоке. С этим заявлением он выступил в эфире телеканала ABC.

«В регионе множество наших объектов, а также корабли в море. Поэтому происходящее там, несомненно, сказывается на нас», — заявил Кирби, называя одной из целей размещения американских контингентов на Ближнем Востоке борьбу с ИГ (организация запрещена в России).

По словам представителя президента США, Вашингтон «готов к любым шагам, необходимым для защиты военнослужащих, кораблей и объектов в регионе».

До этого Кирби заявил, что расчет Ирана на причинение значительного вреда Израилю не оправдался.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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