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США пообещали Израилю поддержку в защите от атак Ирана

Пентагон: Израиль может рассчитывать на поддержку США в защите от атак Ирана

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Leah Millis/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите от атак со стороны Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

«Министр Остин четко обозначил, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься от любых атак со стороны Ирана и его прокси в регионе», — сказано в сообщении.

До этого экс-советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль назвала захват Ираном связанного с Израилем судна лишь первым в серии «актов возмездия».

Утром 13 апреля представители Ирана высадились на борту связанного с Израилем судна MSC Aries и захватили его.

Саудовский телеканал Al Ekhbariya также сообщал, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.

Ранее британский профессор обвинил Израиль в провоцировании Ирана.

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