В Израиле назвали число выпущенных по стране иранских беспилотников и ракет

Вооруженные силы Ирана выпустили по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Об этом сообщает газета New York Times.

По словам двух израильских чиновников, иранская сторона выпустила 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также 36 крылатых ракет. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена. Также Тегеран запустил в сторону Израиля 110 ракет класса «земля-земля», говорится в публикации.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что 13 апреля Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Большая часть целей была перехвачена, пострадал как минимум один человек. Представитель ведомства отметил, что одна военная база получила незначительный ущерб в результате атаки.

По данным иранской стороны, израильская авиабаза в пустыне Негев была серьезно повреждена в результате атаки. В Тегеране отметили, что Израиль использовал этот военный объект для атаки по консульству Ирана в Дамаске.

Ранее постпредство РФ при ООН заявило об угрозе острейшего ближневосточного кризиса.