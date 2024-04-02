Беспилотник пытался атаковать еще один город в Татарстане

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в татарстанском городе Нижнекамске, его сбила система радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил ТАСС мэр города Рамиль Муллин.

По его словам, дрон не взорвался, пожара и каких-либо разрушений удалось избежать..

«Пострадавших нет. Все под контролем. Все службы работают», — сказал Муллин.

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. Предварительно, повреждения получили один из заводов и общежитие. Пострадали шесть человек, трех из них госпитализировали.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при воздушной атаке на Белгород пострадали девять человек. В общей сложности система противовоздушной обороны сбила 17 воздушных целей на подлете к городу.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».