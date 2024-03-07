Рогов заявил о тяжелых уличных боях в Работино

В селе Работино идут тяжелые уличные бои, российские войска находятся в центральной части населенного пункта. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По информации Рогова, в настоящее время бои идут в районе Дома культуры.

Украинские войска продолжают перебрасывать силы на это направление, в том числе, тяжелую технику, стараясь превзойти численностью ВС РФ, отметил он.

«Противник предпринимает массированные попытки атак дронами, но наши ребята держат активную оборону, даже в центре села», — сказал глава движения.

Украинские войска, по его данным, потеряли за прошедшие сутки более 50 военных и две бронированные машины.

5 марта Рогов сообщал о росте интенсивности боев в Работино. До этого он заявлял, что Украина перебросила в район села армию, Нацгвардию и подразделения «Азова» (организация запрещена в России).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.