Спикер парламента ДНР Жога считает, что выдвижение Путина поддержат на фронте

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога считает, что выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок поднимет боевой дух на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит», — считает Жога.

Он отмечает, что решение Путина пойти на выборы поддерживает Донбасс.

8 декабря Путин объявил на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле о намерении выдвигаться в президенты.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне консолидировались вокруг Владимира Путина и не хотят молчать о желании его поддержать.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.