Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спикер парламента ДНР Жога считает, что выдвижение Путина поддержат на фронте

Жога считает, что выдвижение Путина поднимет боевой дух на фронте

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога считает, что выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок поднимет боевой дух на фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов, потому что он наш верховный главнокомандующий, мы ему доверяем, мы полностью ему верим и готовы выполнять все задачи, боевые задачи, которые он нам поставит», — считает Жога.

Он отмечает, что решение Путина пойти на выборы поддерживает Донбасс.

8 декабря Путин объявил на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле о намерении выдвигаться в президенты.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне консолидировались вокруг Владимира Путина и не хотят молчать о желании его поддержать.

Ранее ЦИК озвучил сроки проведения предвыборной агитации в СМИ.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами