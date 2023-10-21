Афины выразили соболезнования из-за удара по православной церкви в Газе

Греческие дипломаты выразили соболезнования из-за удара по православной церкви Святого Порфирия в Газе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Греции.

«Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с гибелью людей в результате удара по зданию, прилегающему к монастырю Святого Порфирия в секторе Газа», — заявили греческие дипломаты.

В МИД Греции подчеркнули, что все стороны конфликта должны уважать и обеспечивать защиту гражданского населения и безопасность мест отправления культа, а также религиозных учреждений.

До этого палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщал, что Палестина намерена направить письма патриарху Кириллу и МИД РФ из-за удара по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа.

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по греческой православной церкви в секторе Газа пострадали десятки человек.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.