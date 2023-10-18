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Путин назвал поставки ракет ATACMS Украине «продлением агонии»

Путин заявил, что ракеты ATACMS не смогут кардинально изменить ситуацию с СВО

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Defense Ministry/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что ракеты ATACMS, которые ВСУ начали применять в Запорожской области, не смогут кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что поставки баллистических ракет с дальностью около 165 км могут наносить определенный ущерб, но российские силы противовоздушной обороны вскоре смогут противостоять данной угрозе. Кроме того, российский лидер обвинил США в попытке затянуть конфликт, который, по его мнению, неизбежно завершится поражением Украины.

«Если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего. Нет, это просто продлевает агонию», — заявил Путин.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, США такими действиями только углубляют свое участие в конфликте на Украине.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал предоставление Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS еще одним шагом к обострению конфликта.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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