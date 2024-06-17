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Небензя заявил, что РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины

Небензя: РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины

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John Minchillo/AP

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины и признание реалий на земле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда и если наши бывшие партнеры «дозреют» к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий «на земле», — подчеркнул дипломат.

14 июня президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в МИД РФ заявил, что перечисленные им условия для переговоров с Киевом являются еще одним реальным мирным предложением. По словам российского лидера, если Запад и Киев откажутся, то ответственность за продолжение кровопролития будет на них.

В ходе выступления в российском внешнеполитическом ведомстве Путин заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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