Bloomberg: Словения присоединится к проекту ЕС по закупке боеприпасов для Украины

Руководитель Министерства обороны Словении Марьян Шарец подпишет соглашение с Европейским оборонным агентством (EDA) о совместных закупках боеприпасов для Украины в рамках проекта ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство страны.

«Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет проектное соглашение с Европейским оборонным агентством о совместных закупках 155 миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины», — говорится в публикации.

Ранее руководитель Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин отправит Украине артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, что является частью соглашения Европейского союза об отправке украинской стороне одного миллиона снарядов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.