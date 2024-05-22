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Повисший на проводах украинский флаг вблизи КАД заметили в Петербурге

«Фонтанка.ру»: в Петербурге заметили флаг Украины, повисший на проводах

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Global Look Press

В Петербурге, вблизи КАД, заметили флаг Украины, повисший на проводах. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, о повисшем на линии электропередачи вблизи КАД в паре километров от Кудрово флаге, похожем на украинский, 22 мая сообщили автомобилисты. В середине дня в этом районе образовалась небольшая пробка.

В МЭС Северо-Запада отметили, что мероприятия по безопасному снятию постороннего предмета с линии электропередачи уже организованы. Произошедшее не привело к повреждению ЛЭП или нарушению энергоснабжения.

До этого в Москве мужчину оштрафовали из-за того, что его волосы были окрашены в желто-голубые цвета. Суд постановил, что москвич таким образом совершал публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. В письменном объяснении он указал, что не планировал ничего выразить своей прической, а яркими окрашиваниями увлекается с 2017 года.

Ранее в российской гимназии первоклассникам раздали задание на украинском языке.

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