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Бывший игрок «Спартака» высказался об изменившемся отношении к Промесу

Экс-футболист Деменко: безразличен к Промесу после всех его поступков

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о нападающем красно-белых Квинси Промесе, который был отпущен в Объединенных Арабских Эмиратах после внесения залога под подписку о невыезде.

«Честно, уже даже не интересно. Когда все началось, хотелось, чтобы он вернулся в «Спартак» и решил все вопросы. Но после того, что началось… Многочисленные его проступки и дела: то ДТП, то ресторан. И стало безразлично на этого человека», — заявил Деменко.

Квинси Промес не смог вернуться вместе со «Спартаком» в Москву после сборов в Дубае, поскольку был задержан по делу об оставлении места ДТП в Эмиратах. После этого Нидерланды, где футболист был приговорен к двум реальным срокам тюремного заключения за, нападение с ножом на двоюродного брата и контрабанду наркотиков в особо крупном размере, подали запрос об экстрадиции. Это дело до сих пор находится на рассмотрении.

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