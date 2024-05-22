В лифтовом союзе заявили, что лифты могут безопасно работать после истечения срока службы

В России намерены продлить на пять лет срок службы 70 тысяч устаревших лифтов. Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал такое решение вынужденным, поскольку заменить к началу следующего года все старые лифты не удастся. Он также подчеркнул, что при качественном обслуживании они могут продолжать безопасно работать после истечения срока службы.

«При должном профессиональном техническом обслуживании лифты могут продолжать дальше служить достаточно безопасно. В 2010 году вступил в действие технический регламент Российской Федерации, в 2013 году — технический регламент таможенного союза, в котором уровни предотвращения рисков были подняты еще выше. Это не значит, что до этого лифты были опасные, просто уровень безопасности решили поднять еще на качественно новый уровень выше. Именно поэтому все лифты подлежат приведению в соответствие с этим техническим регламентом. К сожалению, к 2025 году общее количество лифтов, которые выпущены были еще по старым требованиям и находятся в эксплуатации, заменить не удается. Вполне вероятно такое решение будет принято как вынужденное», — сказал он.

Захаров уточнил, что с 1 сентября 2024 года осуществлять контроль за лифтами будет Ростехнадзор, который сможет не только фиксировать нарушения, но и назначать за них административное наказание. По его словам, стремиться к замене лифтов на более современные необходимо, однако совокупность реализуемых сейчас мер позволит поддержать нужный уровень безопасности.

«Будет уже полноценная связь между невыполнением каких-то требований безопасности и последующим за это административным наказанием. Завершение срока эксплуатации является одним из индикаторов риска, согласно утвержденному постановлению правительства, соответственно, у Ростехнадзора будет возможность проводить проверки на тех лифтах, которые уже выработали свой срок и по которым дополнительно еще, допустим, возникают какие-то сигналы по некачественной работе. На наш взгляд, совокупность таких мер позволит поддержать необходимый уровень безопасности, но, безусловно, стремиться к замене лифтов уже на более современные необходимо. Насколько я знаю, правительство разработало ряд мер для проведения данной программы. Наш президент дал поручение правительству подготовить к 1 июня программу приведения лифтового парка России к требованиям безопасности, в том числе этот вопрос касался и замены лифтов, отработавших назначенный срок службы», — добавил он.

22 мая глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в России продлят на пять лет срок службы устаревших лифтов. Более чем у 70 тыс. лифтов по всей стране 1 января 2025 года завершается срок службы в 25 лет. При этом Мутко признал, что проблему износа оборудования переносы сроков службы не решают.

До лета власти планировали утвердить программу возрождения лифтовой отрасли в России. Еще в марте правительству было поручено подготовить дорожную карту по лифтовому хозяйству. На данный момент в российских многоквартирных домах эксплуатируется более 80 тыс. лифтов с истекшим сроком службы.

Ранее один из крупнейших производителей лифтов, эскалаторов и подъемников в мире Kone ушел из России.