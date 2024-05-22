Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашинян пообещал решить вопрос с «агентами влияния» от церкви

Пашинян: церковь является «агентом влияния», но этот вопрос будет решен

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном, заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» со времен Византии. Слова главы правительства приводит ТАСС.

«У армянского народа был опыт, когда они (священнослужители) шли в Кесарию (город в Византии, где армянские католикосы получали благословение) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния», – заявил Пашинян, отметив, что подобная практика повторяется и сейчас.

Премьер пообещал решить эту проблему за два-три месяца.

Накануне председатель армянского парламента Ален Симонян призвал пересмотреть отношение к налогообложению церкви на фоне протестов в Ереване. Он также призвал дать юридическую оценку тому факту, что священников ставят «выше, чем обычного бизнесмена».

10 мая архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним лидеров протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее в Армении оценили вероятность отставки Пашиняна.

Все новости на тему:
Протесты в Ереване
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами