Пашинян пообещал решить вопрос с «агентами влияния» от церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном, заявил, что Армянская апостольская церковь является «агентом влияния» со времен Византии. Слова главы правительства приводит ТАСС.

«У армянского народа был опыт, когда они (священнослужители) шли в Кесарию (город в Византии, где армянские католикосы получали благословение) и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния», – заявил Пашинян, отметив, что подобная практика повторяется и сейчас.

Премьер пообещал решить эту проблему за два-три месяца.

Накануне председатель армянского парламента Ален Симонян призвал пересмотреть отношение к налогообложению церкви на фоне протестов в Ереване. Он также призвал дать юридическую оценку тому факту, что священников ставят «выше, чем обычного бизнесмена».

10 мая архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним лидеров протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее в Армении оценили вероятность отставки Пашиняна.