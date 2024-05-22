Власти РФ оценили темпы ремонта энергообъектов после атак беспилотников

Восстановление энергетических объектов, которым нанесли урон атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), происходит быстрыми темпами. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканале «Россия-1».

«Идет восстановление быстрыми темпами», — отметил он.

По словам Новака, проводится оперативная работа, чтобы обеспечивать полноценную работу предприятий.

«Конечно, на 100% исключить [атаки] невозможно», — подчеркнул вице-премьер.

Новак напомнил, что в России существует законодательство по безопасности объектов ТЭК, в рамках которого проводятся защитные меры.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию цеха Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) дроном-камикадзе. Отмечается, что пострадавших и критических разрушений нет. Также в пресс-службе станции назвали обстрелы ЗАЭС и ее инфраструктуры недопустимыми, они однозначно являются террористическими актами.

Ранее ВСУ атаковали жилой дом в Энергодаре.