«Ему нечего терять»: политолог объяснил резкие заявления Макрона об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон позволяет себе резкие высказывания и угрозы отправки войск на Украину из-за того, что его политическая карьера завершается, считает политический советник Сергей Маркелов. К реальности подобные заявления отношения не имеют, так как на такой шаг Франции не позволит пойти Евросоюз, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению эксперта, сегодня политическая система находится в нервном напряжении, поэтому часто в инфополе прорываются эмоции, а не политический расчет. При этом Макрон стремится «пойти в атаку», чтобы стать лидером Евросоюза или занять место в коммерческих структурах, убежден политолог.

«Макрону нечего терять. Он заканчивает свою политическую карьеру и ищет новое место под солнцем. Поэтому он делает громкие заявления, пока его друзья сидят в кустах. Он отлично справляется, но в реальности делать ничего не планирует», — заявил Маркелов.

За последнее время президент Франции несколько раз менял посыл своих слов, объясняя это тем, что его неправильно поняли, добавил политолог. Он назвал это «психопатической политикой», заявив, что участие Франции в спецоперации на Украине для ЕС опасно, так как это может привести к отставкам действующих властей и разжиганию «тлеющих» конфликтов.

Напомним, в марте Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск на Украину, добавив, что такой сценарий возможен при продвижении фронта в сторону Киева или стремительном наступлении Вооруженных сил РФ на юге с взятием под контроль Одессы. В начале мая он вновь выступил с подобным заявлением – по его словам, идею о военном участии в конфликте уже поддержали «много стран».

Президент Грузии ранее призвала Макрона на помощь для освобождения от «советского ига».