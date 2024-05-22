Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новые Lada Largus дошли до дилеров

В дилерских центрах появились Lada Largus

close
100%
Lada

Серийные Lada Largus ижевской сборки начали поступать к дилерам. Об этом сообщает паблик «На заводе Ижевск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Первые серийные Lada Largus уже заняли свое почетное место в выставочном зале главного дилерского центра «Иж-Лада». Продажи ижевских автомобилей пока еще не начались, но составить впечатление об ижевском Lada Largus можно уже сегодня», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus 15 мая 2024 года. Первыми выпущенными автомобилями в Ижевске стали универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего АвтоВАЗ выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.

Ранее сообщалось, что универсал Lada Largus будет стоить 1,66 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами