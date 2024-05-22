Барецкий заявил о массовой отмене концертов Михайлова в Петербурге

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что в Санкт-Петербурге происходит массовая отмена концертов Стаса Михайлова.

Барецкий не знает точно причины отмен. Однако шоумен предположил, что они связаны с возможным возвращением певицы Аллы Пугачевой в Россию.

«Алла Борисовна тоже ведь не лаптем щи хлебает, не пальцем деланная. Может быть, королева вернется скоро», — рассказал шоумен.

Барецкий признался, что написал пару песен для Пугачевой, и выразил надежду, что Примадонна их исполнит. Он также хочет написать для артистки «искренний» альбом, который посвятит личному и России.

«Думаю, людям понравится такой альбом. Я не сомневаюсь в том, что она продолжит концерты в России. Конечно, будет тяжеловато, но Алла Борисовна справится. Я готов ее поддержать», — отметил Барецкий.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее друг Пугачевой обвинил Галкина в отъезде артистки из России.