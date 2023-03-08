Минобороны: ВС России поразили штаб украинской 59-й мотопехотной бригады на территории ДНР

Российские военные смогли поразить на территории ДНР штаб 59-й мотопехотной бригады украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ», — информировали представители российского военного ведомства.

Согласно данным Минобороны России, в районе населенного пункта Нововлександровка в ДНР была также «уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6». Данная станция принадлежала украинской стороне.

Также в МО добавили, что в общей сложности российскими оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях за прошедшие сутки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Еще Минобороны России подчеркивали, что за сутки уничтожены более 180 солдат ВСУ на Донецком направлении.