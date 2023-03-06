Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Росэнергоатом» опроверг данные Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС

close
100%
Reuters

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого усиления служб безопасности на Запорожской АЭС за последние дни не было. Предполагаю, что господина Гросси умышленно дезинформирует украинская сторона», — утверждает Карчаа.

Ранее Гросси заявил, что не считает зашедшими в тупик переговоры по Запорожской АЭС. 

Гросси признал, что к компромиссу прийти сложно, однако при этом задался вопросом, что будет, «если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать». Он выразил уверенность, что сторонам удастся прийти к соглашению.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть