«Росэнергоатом» опроверг данные Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси об усилении служб безопасности на Запорожской АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого усиления служб безопасности на Запорожской АЭС за последние дни не было. Предполагаю, что господина Гросси умышленно дезинформирует украинская сторона», — утверждает Карчаа.

Ранее Гросси заявил, что не считает зашедшими в тупик переговоры по Запорожской АЭС.

Гросси признал, что к компромиссу прийти сложно, однако при этом задался вопросом, что будет, «если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать». Он выразил уверенность, что сторонам удастся прийти к соглашению.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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