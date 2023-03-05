Украинское издание сообщило о взрывах в Краматорске

В городе Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) произошли взрывы. Об этом пишет издание Klymenko Time.

Как сообщается, в регионе была объявлена воздушная тревога.

5 марта сообщалось о взрывах в Днепропетровске.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о сильном взрыве, который прогремел вечером 4 марта в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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