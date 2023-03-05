Минобороны России сообщило о поражении командного пункта «Азова»* в Запорожской области

Российским войскам в районе Марьевки в Запорожской области удалось нанести поражению командному пункту полка «Азов» (организация запрещена в России). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов», — информировал он.

Как уточнил Конашенков, в районе населенного пункта Нетайлово в ДНР и Успеновка Запорожской области были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 59-й мотопехотной бригады украинских военных и 102-й бригады территориальной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее, по данным RT, наемник из США Макинтайр заявил, что «Азов» и ВСУ участвовали в пытках над пленными.