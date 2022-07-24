Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию армии РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что постоянная дислокация российской армии в регионе станет гарантом безопасности территории от попыток внешней агрессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов. Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе», — заявил Рогов.

По его словам, вести более предметный разговор о разворачивании постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

Ранее Рогов заявил, что российские зенитчики отбили атаку ВСУ по Мелитополю.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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