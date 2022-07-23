Военная операция на Украине. День 150-й

9:10

Пока не установлен размер буферной у коридора для вывоза зерна из Украины, заявил РИА «Новости» замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, это будет устанавливать Совместный координационный центр.

Гриффитс обратил внимание, что договоренности по «продуктовой сделке» опираются на добрую волю и приверженность всех сторон, чтобы данная схема действовала. То есть соглашение не предполагает принуждения.

Накануне стороны подписали документы по «продуктовой сделке» в Стамбуле: