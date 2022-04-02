Минобороны Турции сообщило об отсутствии угрозы в Черном море для судоходства

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что угроза для судоходства отсутствует в Черном море, где были найдены дрейфующие мины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент проблем для судоходства нет», — пояснил Акар.

До этого военное ведомство заявило об обнаружении мины у побережья Игнеады недалеко от границы с Болгарией.

Глава Минобороны уточнил, что Турция может выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Акар сказал, что турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами РФ и Украины.

Ранее появилась информация, что Италия может направить в Черное море два тральщика для ликвидации украинских дрейфующих мин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».