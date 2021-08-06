Шойгу: основные преобразования российской армии завершены

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что преобразование Вооруженных сил России в основном завершено. Об этом сообщает ТАСС.

«Создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях: Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации», — сказал глава ведомства.

Он назвал армию современной, мобильной, компактной и боеспособной.

«Она входит в число самых передовых и технологически развитых армий мира. По уровню современности наши вооруженные силы превосходят многие зарубежные», — отметил Шойгу.

Доля новейшего вооружения и передовой техники в войсках достигает 70,1 %, в стратегических ядерных силах — 86%, добавил министр.

Ранее Шойгу сообщил, что в 2022 году на вооружение Ракетных войск стратегического назначения должны поступить новейшие жидкостные межконтинентальные ракеты «Сармат».