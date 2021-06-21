Военные США взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем

Американские военные подорвали бомбу мощностью 20 т в тротиловом эквиваленте неподалеку от своего авианосца Gerald R. Ford у восточного побережья Соединенных Штатов. Видео опубликовано на странице корабля в Twitter.

Контролируемый взрыв был проведен 18 июня в рамках испытаний.

Как сообщает ABC News, корабль «Джеральд Р Форд» имеет длину 333 м, высоту 77 м и водоизмещение 100 000 т.

Геологическая служба США зафиксировала взрыв магнитудой 3,9 примерно в 161 км от побережья Флориды.

Согласно заявлению ВМФ США, ударные испытания новых конструкций кораблей с использованием боевых взрывчатых веществ проводятся, чтобы подтвердить, что военные корабли по-прежнему могут выполнять задачи в сложных условиях.

Уточняется, что после завершения испытаний корабль войдет в «плановую добавочную готовность в течение шести месяцев модернизации, технического обслуживания и ремонта», прежде чем будет доступен для операций.

Ранее стало известно, что США планируют усилить флот в Тихом океане.