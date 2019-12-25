Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

В Мурманской области в Кандалакшском районе во время учений погиб военнослужащий по контракту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что комиссией Северного флота и правоохранительными органами инициирована проверка.

Уточняется, что смерть наступила в результате огнестрельного ранения, полученного из-за нарушения требований безопасности.

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