Путин заявил, что из всех стран лишь Россия обладает гиперзвуковым оружием
Президент России Владимир Путин заявил, что из всех стран в мире лишь РФ обладает гиперзвуковым оружием, и это уникальная ситуация, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», — сказал главы государства.
Также президент отметил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал», комплексы «Пересвет» уже переданы войскам. Кроме того, в первый полк уже прибыли первый гиперзвуковой межконтинентальный комплекс «Авангард».
В настоящее время проводятся работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник».
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