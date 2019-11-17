Опытный образец вертолета VRT500 планируют изготовить в России к 2020 году

Входящая в состав холдинга «Вертолеты России» компания «ВР-Технологии» планирует изготовить опытный образец легкого многоцелевого вертолета VRT500 ко второй половине 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Александра Охонько.

Отмечается, что вертолет представляется в рамках программы городского воздушного транспорта, которая может заинтересовать партнеров.

По словам Охонько, этот вертолет может выпускаться в различных модификациях: пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной.

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