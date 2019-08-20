Сенатор заявил, что Россия ответит на размещение испытанных США ракет в Европе или Азии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия вынуждена будет отвечать на размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км в странах Азии или Европы. Об этом передает ТАСС.

По его словам, такие ракеты США будут представлять Для России «непосредственную военную угрозу».

«Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размешаться американское оружие, и для самих США», — подчеркнул Косачев.

Сенатор также отмечает, что подобные испытания, проводимые США, является еще одним подтверждением прямого нарушения ДРСМД со стороны Соединенных Штатов в период его действия.