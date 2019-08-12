Глава минобороны Турции назвал сроки поставок второй батареи С-400
Глава минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о сроках поставки на территорию страны второй батареи российских С-400. Об этом сообщает NTV.
По его словам, в настоящее время осуществляется работа, связанная с выбором места расположения и установки российских ЗРК.
«Речь идет о поставке второй батареи в августе-сентябре», — заявил Акар.
Ранее сообщалось, что власти Турции оценивают предложение России о закупке многоцелевых истребителей Су-35.