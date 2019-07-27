Стало известно о новом ядерном оружии КНДР

Северная Корея создала 12 ядерных ракет с момента первой встречи американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления Минобороны США.

Как отмечается, КНДР довольна активна на ряде объектов, что может говорить о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Уточняется, что разведка Соединенных Штатов зафиксировала доставку контейнеров и работу большого количества людей на объектах, где может создаваться ядерное оружие.

Причем, как подчеркивается, Северная Корея может иметь от 20 до 60 ядерных бомб.

30 июня 2019 года Трамп прилетел в демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

Встреча американского представителя и северокорейского в ДМЗ прошла впервые после подписания мирного соглашения США и КНДР, которое состоялось 66 лет назад.