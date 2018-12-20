МИД проявил интерес к «новой фазе кампании» США в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире «Первого канала» заявила, что Москва желает понять, что США имеют в виду под «новой фазой кампании» в Сирии.

Она отметила, что конкретика относительного того, в чем будет заключаться «новая фаза» американской кампании в Сирии помимо объявления о выводе войск, отсутствует.

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«Хотелось бы, конечно, понять, что предполагается под новой фазой и новым этапом сирийской кампании. И как бы не получилось так, как было, например, в Афганистане», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что вывод войск США — «это так или иначе возвращение к нормам международного права», поскольку, несмотря на заявления о борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России), американские войска находились в Сирии незаконно.

19 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США «начали возвращение войск Соединенных Штатов» из Сирии и объявила о переходе к «новой фазе кампании».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.