В Госдуме заявили, что ставить точку на ДРСМД преждевременно

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что еще рано ставить точку в отношении ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Шаманова, во время предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможны другие заявления.

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«Еще запланирована на 11 ноября встреча двух президентов, которые являются гарантами этого договора», — сказал Шаманов.

Ранее в Совфеде объяснили поручение Трампа найти «нарушения» ДРСМД Россией.