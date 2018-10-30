В Госдуме заявили, что ставить точку на ДРСМД преждевременно
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что еще рано ставить точку в отношении ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Шаманова, во время предстоящей встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа возможны другие заявления.
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«Еще запланирована на 11 ноября встреча двух президентов, которые являются гарантами этого договора», — сказал Шаманов.
Ранее в Совфеде объяснили поручение Трампа найти «нарушения» ДРСМД Россией.