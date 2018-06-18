Беспилотник США провел разведку над территорией Донбасса и Крыма

Беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведку над Донбассом и вдоль побережья Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на твиттер-аккаунт PlaneRadar.

БПЛА вылетел в 9.00 мск с базы НАТО Сигонелла, расположенной в Италии.

Отмечается, что курс летательного аппарата пролегал над населенными пунктами неподалеку от линии разграничения конфликтующих сторон в Донбассе, а также рядом с побережьем Крыма и Краснодарского края.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что ВСУ испытывают американскую разведывательно-сигнализационную систему «Рембасс-2».