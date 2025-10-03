«Цели достигнуты»: на Украине сообщили о крупнейшей атаке на газодобывающую инфраструктуру

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины, причинив критические повреждения объектам в Харьковской и Полтавской областях. Как заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, по объектам компании было выпущено 35 ракет, включая баллистические, и 60 беспилотников. Значительная часть повреждений имеет критический характер. Компания ДТЭК также сообщила о повреждении своих объектов, газодобыча в Полтавской области полностью остановлена.

Вооруженные силы РФ нанесли критические повреждения газодобывающей инфраструктуре Украины при ударах по объектам в Полтавской и Харьковской областях. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

«В результате этой атаки значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений — критические», — приводит слова Корецкого издание «Страна.ua».

По его словам, 3 октября по объектам «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, и 60 БПЛА. Также о повреждении своих объектов сообщила компания ДТЭК. Работа газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и «объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу».

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Конец терпения

В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на удары Украины по энергетическим объектам.

«Отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — сказал российский лидер.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергообъекты Украины имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».

С начала августа ВСУ активизировали удары с использованием беспилотников по российским нефтеперерабатывающим, химическим и промышленным объектам.

В августе дроны пытались поразить НПЗ в Рязани и Новокуйбышевске (Самарская область). Также атакам подверглись предприятия в Краснодарском крае — Афипский и Ильский НПЗ, завод в Славянске-на-Кубани, а в Ростовской области — Новошахтинский НПЗ. Удар был нанесен и по топливному объекту в Унечском районе Брянской области.

18 сентября беспилотники атаковали два предприятия — нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии и Волгоградский НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в Салавате после удара начался пожар, вызванный атакой двух дронов самолетного типа. Жертв и пострадавших нет, охрана предприятия вела огонь по беспилотникам.

В Киеве заявили, что атаку на «Газпром нефтехим Салават» осуществили дальнобойные дроны СБУ, которые преодолели около 1,4 тыс. км. Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник, целью удара стала установка ЭЛОУ-АВТ-4 — один из ключевых узлов завода, перерабатывающий нефть в бензин, дизель, керосин и мазут.

Санкции Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале ранее назвал подобные удары по НПЗ «наиболее эффективными санкциями» против России.

«Наиболее эффективные санкции — наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — сказал он в своем видеообращении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти слова доказывают личное участие Зеленского в планировании атак по гражданской инфраструктуре России.

«Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области и другим «логистическим точкам выхода на мировой рынок», опять же его цитата», — сказала Захарова.