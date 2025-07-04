«Абсолютно ужасная ночь». Москва нанесла ответный удар по Киеву

Минобороны сообщило о массированном ответном ударе по предприятиям ВПК в Киеве

Вооруженные силы РФ ночью нанесли массированный ответный удар по предприятиям ВПК, военному аэродрому и НПЗ в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки повреждения были зафиксированы в шести районах города. Глава МИД Украины Андрей Сибига вновь призвал усилить санкции против Москвы, а украинский лидер Владимир Зеленский назвал удар одним из самых массированных за последнее время. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные в ночь на 4 июля нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Ведомство уточнило, что удар был нанесен в ответ на террористические акты со стороны Украины. В ходе него ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и ударные беспилотники.

Целью атаки также стали предприятия, разрабатывавшие и производившие беспилотники, FPV-дроны и прочие роботизированные мобильные комплексы, а также иную аппаратуру военного назначения.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заключили в ведомстве.

Командование Воздушных сил ВСУ в свою очередь сообщало, что Украина была атакована 11 ракетами, среди которых «Кинжал» и «Искандер», а также 539 беспилотниками. Украинские военные утверждали, что из 550 целей им якобы удалось обезвредить 478. Тем не менее в ВСУ также заявили, что зафиксировали восемь прилетов и 33 факта падения обломков.

Последствия

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки повреждения были зафиксированы в шести районах украинской столицы — Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском. Он уточнил, что там упали обломки.

По данным Telegram-канала «Военное дело», российские удары поразили «Завод 410 гражданской авиации», занимающийся производством БПЛА-камикадзе. Кроме этого, пожары после прилетов вспыхнули на территории промзоны Научно-производственного центра технической диагностики «Техдиагаз» и примыкающего к ней гаражного кооператива «Авиаработник», а также в окрестностях авиабазы в городе Васильков в 20 км от Киева. Там загорелись склады и другие строения.

Кроме этого, ВС РФ в результате атаки уничтожили батарею ЗРК Patriot.

«ПВО Киева понесла серьезный урон и уже практически не перехватывала цели», — говорилось в публикации.

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Повреждения также получили железнодорожная инфраструктура и две трансформаторные подстанций, из-за чего 3 тыс. домов в Киеве остались без света.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины зафиксировало высокий уровень загрязненности воздуха в столице. Причиной стали возникшие после атаки пожары. «Страна.ua» писала, что в связи с задымлением жители города начали ходить по улицам в масках.

«Это он специально»

Глава МИД Украины Андрей Сибига, комментируя ночной удар ВС РФ, связал атаку с разговором президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. А также в очередной раз призвал усилить санкции против Москвы.

«Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это специально. Хватит ждать! Путин явно демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны», — написал Сибига в соцсети X.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных за последнее время. Он заявил, что «главной мишенью» атаки стал Киев, но добавил, что ударам также подверглись объекты в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях Украины.