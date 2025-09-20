Россия и Украина обменялись ударами: под Самарой четверо погибли, в Днепре атакованы заводы

В Самарской области в результате атаки БПЛА погибли четыре человека

Россия и Украина в ночь на 20 сентября обменялись массированными ударами. Свыше десяти российских регионов подверглись налету почти 150 украинских БПЛА. В Самарской области погибли четыре человека, еще один получил травмы. В Саратове выбило окна в многоэтажках, пострадала женщина. Кроме того, под ударом ВСУ оказалась территория Запорожской АЭС, где находились международные эксперты МАГАТЭ. Россия в ответ нанесла масштабные удары по предприятиям ВПК Украины. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Самарскую область погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил он на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона подчеркнул, что областное правительство находится на связи с семьями, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Кроме того, один человек получил травмы. Медики делают все для восстановления его здоровья, добавил Федорищев.

Целями беспилотников ВСУ в регионе стали объекты топливно-энергетического комплекса , сообщается в Telegram-канале правительства Самарской области. Сейчас последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищенности объектов потенциальных угроз.

По информации SHOT, ночью на юго-западе Самары было слышно от четырех до семи взрывов, а в небе сверкали вспышки. Местный аэропорт временно не обслуживал рейсы.

В ночь на 20 сентября над регионами России сбили 149 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Больше всего БПЛА были уничтожены над Ростовской и Саратовской областями — 40 и 27 соответственно.

Кроме того, над Брянской областью средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников, над Самарской — 15, над Черным морем — 15, над Крымом — 12. В Волгоградской областью ликвидировали восемь БПЛА, над Белгородской — четыре, над Воронежской и Калужской — по два, над Курской, Смоленской и Нижегородской — по одному, над Азовским морем — три.

Атака на ЗАЭС

Три беспилотника ВСУ атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции. Как сообщили в пресс-службе АЭС, под удар попало здание учебно-тренировочного центра (УТЦ), корпус «Г».

«Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания. Критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала станции нет», — говорится в Telegram-канале АЭС.

В момент атаки в комплексе УТЦ ЗАЭС находились международные эксперты МАГАТЭ, они были оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает, подчеркнули в пресс-службе.

Радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены. АЭС работает в штатном режиме.

Последствия в Саратове

Также серьезные последствия от ночной атаки БПЛА зафиксированы в Саратовской области. По информации SHOT, над Саратовом и Энгельсом раздалось от 12 до 16 взрывов . Местные жители видели вспышки, а также слышали гул от мотора в небе и звуки сирены.

В результате налета дронов пострадала женщина, ее госпитализировали , сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Кроме того, были повреждены несколько автомобилей, в двух многоквартирных домах частично выбило окна. Глава региона подчеркнул, что поврежденные оконные блоки восстановят за счет областного бюджета.

«Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершении всех оперативных процедур. В случае необходимости готовы организовать места для временного проживания», — отметил он в своем Telegram-канале.

На фоне атаки БПЛА в саратовском аэропорту вводили временные ограничения на взлет и посадку самолетов. В регионе организована работа оперативного штаба.

В Ростовской области последствия на земле были зафиксированы только в Чертковском районе. По словам главы региона Юрия Слюсаря, на окраине села Осиково загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили. Кроме того, на территории сельхозпредприятия была разрушена часть стены складского помещения, выбило окна в двух частных домах, а также были перебои с электроснабжением, уточнил губернатор в Telegram-канале.

В Волгограде из-за налета БПЛА повреждено остекление котельной на улице Хрустальной, а на пустыре в Красноармейском районе загорелась сухая растительность. Аэропорт приостанавливал работу.

Удар по ВПК Украины

В ночь на 20 сентября российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые вели разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», занимались производством многоцелевых ударных и разведывательных БПЛА, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

Для удара по объектам на территории Украины применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники, уточнили в ведомстве. По информации SHOT, для атаки использовалось не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков Х-101 .

В Днепре (бывшем Днепропетровске) на промышленных и военных объектах произошли сильные пожары. Как отмечает Telegram-канал, под удар попали Южный машиностроительный завод и предприятие «Полимермаш». После атаки фиксировались перебои с электроснабжением.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что ВС России применили 40 крылатых и баллистических ракет и около 580 БПЛА разных типов. По его словам, были атакованы Днепропетровская, Николаевская, Черниговская, Полтавская, Киевская, Одесская, Сумская и Харьковская области, а также подконтрольная Украине часть Запорожской области.