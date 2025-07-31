«Предлагаю сыграть в игру»: хакеры из РФ объявили масштабную операцию против ЕС и Украины

Российские хакеры из KillNet пообещали отомстить виновникам кибератаки на российские ресурсы в конце июля. Они считают, что к ним причастны украинские и французские хакеры, поэтому сначала они намерены ударить по инфраструктуре Франции. По словам членов KillNet, они создали беспрецедентное сетевое оружие, которое вызовет огромный коллапс. Также группировка раскрыла предполагаемых виновников взлома.

Российские хакеры из объединения KillNet пообещали отомстить украинским и западным коллегам, предположительно, причастным к кибератаке на российские ресурсы 29 и 30 июля, пишет Telegram-канал Mash.

«Я предлагаю Евросоюзу сыграть в нашу игру: мы атакуем, вы защищаетесь. Ваши страны — это наш полигон. Я не хочу вспоминать 2022 и 2023 годы, когда Европа находилась в депрессии из-за хакерских атак. Это не то, что я вам гарантирую. Наша команда всего лишь оповещает вас, как абонентов, о старте масштабной кибероперации против Европы и Украины», — сказано в обращении KillNet.

По данным Mash, российские хакеры обещают сначала ударить по инфраструктуре Франции, что вызовет транспортный коллапс, затронет производства и приведет к отключению интернета. По их словам, группировка KillNet создала беспрецедентное сетевое оружие. Никаких подробностей они не привели.

Кто атаковал Россию

По данным Mash, за атакой на российские ресурсы стоит объединение Hacken — украинские и французские хакеры. Они якобы работали под кураторством британской разведки MI6 и американского ЦРУ. Выяснить это смогли российские хакеры из KillNet и группировки Beregini.

«Способ — банальные DDoS-атаки при поддержке зараженного стиллера (программы для кражи данных), который ранее распространили по рунету. Пострадавшие — компании, которые не соблюдают цифровую гигиену, надеясь лишь на бесплатный антивирус. Цель — коллапс всевозможных инфраструктур, создание недовольства в российском обществе и довольства в украинском, чтобы интернет-победами отвлечь громодян от катастрофической ситуации на фронте. Где ВСУ теряют по несколько населенных пунктов ежедневно», — сказано в материале Mash.

Telegram-канал пишет, что в марте 2022 года в Hacken проинвестировали американские инвесторы. После этого хакеры начали осуществлять кибератаки на российские ресурсы. Сейчас в группировке состоят 110 человек, часть проживает за границей, в основном в Лиссабоне, а 60 человек все еще находятся на Украине. Для последней кибератаки Hacken якобы привлекли коллег из Anonymous.

Telegram-канал SHOT выяснил, что к обрушению серверов крупнейших российских компаний может быть причастен 39-летний украинец Денис Рогатин. В 2009 году он окончил механико-математический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. По данным SHOT, мужчина участвовал в атаке на магазины «Доброцен», сеть клиник «Семейный доктор», алкогольный магазин «Винлаб». Ему якобы сначала предложили атаковать цифровую инфраструктуру одного из российских хоккейных клубов, но он захотел более крупную цель.

SHOT пишет, что хакеры планировали киберпреступление с января.

Атака на российские сервисы

В конце июля крупные российские компании столкнулись с серией кибератак. Так, в информационных системах «Аэрофлота» произошел масштабный сбой, из-за чего оказались отменены или задержаны десятки рейсов. Несмотря на кибератаку, им удалось выполнить около 80% запланированных полетов. Сейчас авиакомпания работает в прежнем режиме.

Ответственность за кибератаку на компанию взяли на себя украинская хактивистская группа Silent Crow и сообщество «Киберпартизаны BY». По их словам, они готовили проникновение около года, а самой сети «жили» несколько месяцев. В Генпрокуратуре подтвердили факт взлома, по этому поводу возбудили уголовное дело.

Кроме этого, из-за атак приостановили работу сети аптек «Столички» и «Неофарм», сеть клиник «Семейный доктор» и другие компании.

Не работают кассы, сотрудников отпустили домой: хакеры атаковали российские аптеки и клиники Сети аптек «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем – их информационные системы... 29 июля 18:31

KillNet — это российская хакерская группа. Они прославились в 2022 году после серии DDoS-атак на госучреждения западных стран. KillNet неоднократно публично заявляла о намерении взломать цифровую инфраструктуру западных стран. Так, в июне 2023 года они заявили о намерении парализовать работу банковской системы в Европе, но этого так и не произошло.

Anonymous в публичном поле объявил войну KillNet.