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«Воздушно-наземная или воздушно-морская операция». Минобороны описало возможный сценарий нападения на Россию

Минобороны РФ: нападение на Россию может начаться с быстрого глобального удара

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Летчик Су-25 ВКС России во время боевой работы на Краснолиманском направлении

Летчик Су-25 ВКС России во время боевой работы на Краснолиманском направлении

Пресс-служба Минобороны РФ
Журнал Минобороны «Военная мысль» опубликовал статью, описывающую возможный сценарий начала военной операции против России. В ней рассматривается идея создания новых военных группировок, способных атаковать противника в разных областях, от наземной до информационной. В этой связи растет роль Воздушно-космических сил — им предстоит модернизация авиационных комплексов и другие новые задачи.

Проведение воздушно-наземной или воздушно-морской операции против России может начаться с быстрого глобального удара и одновременных ракетно-авиационных атак, сообщает издаваемый Минобороны журнал «Военная мысль».

Иностранные специалисты изучают возможность создания нового типа воинских формирований — «объединенных оперативных формирований» (ООФ). Эти межвидовые группировки войск должны быть компактными, высокомобильными и способными нанести комплексное поражение противнику в различных областях: наземной, морской, воздушной, космической и информационной.

В статье указано, что ожидаемыми формами применения «объединенных оперативных формирований» являются воздушно-наземные (морские) операции. Такие операции будут начинаться с воздушных наступательных действий, которые, согласно прогнозам, к 2030 году могут стать воздушно-космическими, а в дальнейшем — космическо-воздушными. Эти операции будут включать в себя быстрый глобальный удар и несколько массированных ракетно-авиационных ударов. При этом авиация может быть вовлечена в боевые действия среди первых в качестве наиболее маневренного и адаптивного вида войск, возможно, еще до развертывания основной группировки.

Провокации у границ России

В статье отмечается, что перед активной фазой операции противник будет осуществлять провокационные, демонстративные, информационные и другие агрессивные действия для контроля обстановки. Потенциальный агрессор усилит разведку и будет проводить регулярные полеты самолетов и беспилотников вблизи государственных границ, включая стратегические бомбардировщики.

Помимо этого, возможны также учения с участием авианосных групп и кораблей, несущих крылатые ракеты. Издание отмечает, что в мирное время боевой и численный состав «объединенных-операционных формирований» противника может составлять 50-70% от состава во время военных действий.

«Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы», — говорится в статье.

Новые требования к ВКС

В этой связи, как пишет «Военная мысль», в военных конфликтах растет роль Воздушно-космических сил и появляются новые задачи. Это включает в себя обновление и модернизацию авиационных комплексов, в том числе беспилотные системы, а также внедрение передовых автоматизированных систем управления и улучшение разведывательного обеспечения.

Авторы также подчеркивают необходимость разработки новых стратегий использования авиационных сил как в мирное, так и в военное время, учитывающих современные и перспективные методы противодействия воздушно-космическим нападениям противника.

Риск мировой войны

О риске возникновения новой мировой войны говорили как западные, так и российские политики. В декабре 2023 года президент США Джо Байден предупреждал, что после «взятия Украины» президент России Владимир Путин может напасть на страны НАТО. Это заявление было сделано в контексте обращения к конгрессу с просьбой утвердить пакет помощи для Украины, которую конгрессмены не могут принять с осени.

«Если Путин возьмет Украин£у, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал Байден.

Путин в свою очередь отреагировал на слова Байдена, заявив, что Россия не имеет территориальных претензий к странам НАТО, и поэтому такие заявления — «полная чушь». По его словам, Россия, напротив, заинтересована в развитии отношений со странами альянса.

«Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — говорил Путин.

Российский президент неоднократно предостерегал о возможной эскалации конфликта на Украине из-за действий Запада. В своем послании Федеральному собранию 29 февраля он предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину, напомнив об оружии России, которое «может поражать цели на их территории».

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