«Три года до вторжения»: как западная пресса готовится к войне с Россией Times: НАТО планирует летом согласовать создание военного Шенгена

У НАТО всего три года до возможного вторжения армии России, пишет The Times. По мнению высокопоставленных генералов альянса, ВКС РФ будут наносить удары по военной инфраструктуре НАТО в глубоком тылу. По данным издания Bild, план обороны ФРГ предполагает, что Германии в случае крупномасштабной войны будет отводиться роль не прифронтовой, но транзитной страны. Как в западных СМИ готовятся к войне с Россией и при чем тут «военный Шенген» — в материале «Газеты.Ru».

Высший офицерский состав НАТО предупреждает, что военный блок должен подготовиться к российским ракетно-авиационным ударам по объектам на всей территории Европы, в том числе и Германии, сообщила британская газета The Times. Это произойдет, если Кремль начнет войну против Североатлантического альянса.

В интервью изданию руководитель военно-логистического центра НАТО на юго-западе Германии генерал-лейтенант Александр Соллфранк также призвал союзников разобраться с «бюрократической волокитой», которая затрудняет передвижение войск и техники и затрудняет государствам – участникам альянса одновременное использование вооружения и военной техники друг друга в случае кризисной ситуации.

В то время как подавляющая часть военных ресурсов и внимания России сосредоточена на Украине, существует глубокая обеспокоенность по поводу дальнейших шагов Москвы, предупреждают генералы НАТО.

Лидеры Североатлантического альянса предполагают, что у блока есть окно возможностей, которое может составлять всего три года , и оно должно быть непременно использовано для укрепления обороны против возможного российского вторжения на территорию НАТО.

Александр Соллфранк и другие генералы из Германии, Соединенных Штатов и Нидерландов опасаются, что при таком сценарии русские нанесут удары по объектам в глубоком тылу альянса в попытке уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру, необходимую для ведения военных действий.

Германия под ударом

По словам генералов, основная часть ударов будет осуществляться по территории Германии, через которую проходят главные маршруты передислокации войск и поставки материальных ресурсов НАТО в Европе. Потенциальные цели ударов в этом случае варьируются от предприятий по производству боеприпасов и командных пунктов до электростанций, мостов и железных дорог.

Как пишет The Times, эти предупреждения частично основаны на опыте ведения боевых действий на Украине, где Россия систематически наносит массированные ракетно-авиационные удары по объектам в глубоком тылу страны, а украинцы атакуют склады боеприпасов и горючего, командные пункты противника на сотни миль вглубь от государственной границы России.

«Если мы сравним боевые действия и операции десятилетней или пятилетней давности, то мы должны признать, что тыловые районы также будут подвергаться серьезным испытаниям», — сказал генерал-лейтенант Александр Соллфранк в штаб-квартире Объединенного командования поддержки и обеспечения возможностей НАТО (Joint Support and Enablement Command, JSEC) в Ульме.

«Мы обязаны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетических и некинетических возможностей, чтобы разрушить наши коммуникации, в том числе и в глубоком тылу. Это будет варьироваться от применения радиоэлектронной борьбы и кибератак до кинетических возможностей с помощью ракет, беспилотных летательных аппаратов и других средств воздушного нападения», — добавил военачальник.

Его точку зрения поддержал глава 21-го Командования обеспечения театра военных действий СВ США бригадный генерал Рональд Рагин. Командование базируется в западногерманском городе Кайзерслаутерн и занимается материально-техническим обеспечением войск в Европе и Африке.

«Если мы не думаем об особенностях возможного вооруженного противоборства, то позор нам. Почему мы думаем, что враг позволит нам легко перебросить десять дивизий за десять дней куда угодно и без труда создать боеспособные группировки?» — сказал Рональд Рагин на военной конференции в Берлине.

Сегодня сдерживание возможного вторжения России вопрос не только сугубо военной мощи, но и способности направить ее туда, где она должна быть, в течение нескольких дней и продолжать делать это в ходе войны, которая может затянуться на месяцы или даже годы, пишет The Times.

В минувшие выходные газета Bild сообщила, что Вооруженные силы Германии приступили к планированию подобного варианта развития событий, включая российские кибератаки и саботаж против германских объектов. Есть мнение, что подобные действия предусматривают развертывание подразделений бундесвера для охраны и обороны критических точек в логистической сети.

Перспектива российских ракетных ударов еще больше усложняет ситуацию, считают в The Times. Очевидным ответом названо возведение щита противовоздушной и противоракетной обороны над особо важными объектами. Однако эти системы могут быть перегружены самим объемом ударов или обойдены с помощью таких инструментов как саботаж, радиоэлектронная борьба и кибервойна.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк назвал одним из однозначных уроков, извлеченных из опыта ведения боевых действий на Украине, что если маршруты снабжения и переброски подкреплений будут фиксированными и негибкими, то есть большая вероятность, что по ним нанесут удар.

«В Германии, как и во многих других странах Североатлантического альянса, после окончания холодной войны было уничтожено много танков, боеприпасов и тому подобного. И это также относится к объектам инфраструктуры. У нас было много складов для хранения боеприпасов. Мы создали систему, которая действительно была способна вести боевые действия в любой момент. В мирное время многое было расформировано или просто снесено. Теперь, чтобы иметь полную поддержку, мы очень усердно работаем над созданием этой надежной и устойчивой сети усиления и жизнеобеспечения действий войск в нужном месте и в нужное время. А для этого требуется устойчивая к ударам противника инфраструктура», — подчеркнул Соллфранк.

Зачем нужен военный Шенген

Другой серьезной головной болью для планировщиков НАТО, как пишет The Times, остается византийская путаница правил, ограничивающих обмен и транспортировку военной техники не только между странами, но и между различными частями Германии. Трансграничные учения часто связаны с головокружительным количеством бумажной работы, которая в условиях военного кризиса стоила бы критического времени, подчеркивают в издании.

В течение нескольких лет лидеры Североатлантического альянса надеялись создать военный эквивалент Шенгенской зоны, который позволит в значительной степени беспрепятственно перемещать войска и технику между государствами-участниками.

В настоящее время ведутся переговоры о создании серии «военных коридоров»» по всей Европе, и результаты могут быть объявлены уже до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

«Я думаю, мы можем сократить или адаптировать бюрократическую волокиту там, где это возможно и необходимо. Начать делать это может каждый. Просто надо сделать это. И не ждать. Потому что, в конце концов, нам нельзя терять времени», — сказал Соллфранк.

Недовольство бюрократией распространяется и на правила, опеределяющие, кто в рамках альянса может использовать вооружение, военную и специальную технику и какие. На жаргоне НАТО это обозначается как «взаимозаменяемость».

Александр Соллфранк привел пример, когда парашютистам из одних государств – участников блока запрещено использовать парашюты других стран НАТО, даже если они идеально исправны.

«В чем проблема, например, в том, что парашютист из европейской страны A использует парашют из соседней страны B после прохождения обучения по этой системе или использует вооружение из одной страны для вертолета другой страны? Если нет технических проблем или проблем с безопасностью, почему бы и нет?» — задался вопросом Соллфранк.

Глава Командования оборонной поддержки вооруженных сил Нидерландов генерал-лейтенант Ян-Виллем Маас согласился с тем, что подготовка инфраструктуры Североатлантического альянса к возможным военным действиям далека от завершения.

«Мы не там, где должны быть. Это ясно. Но вопрос в том, что мы собираемся с этим делать? Если вы посмотрите на то, что [президент РФ Владимир] Путин делал до сих пор, то я думаю, что у нас гораздо лучшая исходная позиция для следующих операций. Если вы взглянете на то, как Европа объединилась после 24 февраля 2022 года, я не настолько пессимистичен. Но в то же время, если вы посмотрите на военный фактор сдерживания, мы должны сделать все возможное, чтобы он сработал завтра. И послезавтра», — заключил Маас.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал увеличить боеспособность военного блока на фоне роста мировой напряженности. Как писала «Газета.Ru», в НАТО собираются развернуть интенсивную подготовку к ведению возможной крупномасштабной войны на Европейском континенте. Однако к подобной войне коллективный Запад на данном этапе не готов.

Именно по этим причинам в Североатлантическом альянсе собираются пересмотреть и переработать большинство взглядов не только на перечисленные выше вопросы, но и, скорее всего, планируют радикально изменить подходы к стратегическому планированию, боевой и оперативной подготовке Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО, военным экономикам государств-участников, оперативному оборудованию территории блока в интересах возможных действий ОВС.

Одно из важнейших условий организованного вступления в войну и дальнейшего успешного ведения боевых действий — это своевременное проведение стратегического развертывания вооруженных сил (как отдельно взятого государства, так и военного блока в целом). Оно в том числе включает в себя стратегические перегруппировки войск государств НАТО на театры военных действий и между ними. То есть представляет собой организованное перемещение войск, авиации и сил флота.

Чтобы передислокация войск осуществлялась в максимально короткие сроки (что и требуется в ходе ведения боевых действий), в НАТО и предпринимаются попытки создать военный эквивалент Шенгенской зоны. А пока этого в полном объеме не сделано, можно сказать и так – в Североатлантическом альянсе к стратегическим перегруппировкам (важнейшему элементу стратегического развертывания) не готовы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).